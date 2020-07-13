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15 июня 2020
De Beers назначает Сару Куйлаарс финансовым директором
Назначение последовало за отставкой 2 апреля Нимеша Пателя (Nimesh Patel), который покинет De Beers 26 июля.
Куйлаарс ранее была финансовым директором компании Arcadis NV, ведущего мирового консультанта по проектированию и инженерно-конструкторским работам, зарегистрированного на фондовой бирже Euronext Amsterdam.
«Сара является признанным лидером и имеет солидный послужной список, поработав в ряде международных компаний мирового уровня, - сказал исполнительный директор De Beers Брюс Кливер (Bruce Cleaver). - Я очень рад, что Сара стала членом совета директоров и правления De Beers Group, и жду, когда мы начнем вместе работать в то время, когда мы продолжаем выполнять нашу программу преобразований».
Куйлаарс закончила Оксфордский университет по специальности «математика», является членом Королевского института бухгалтеров по управленческому учету и кандидатом в члены Ассоциации корпоративных казначеев.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished