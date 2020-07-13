АЛРОСА: в первом полугодии 2020 года продажи сократились на 47%, добыча на 22%

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Согласно опубликованным предварительным операционным данным компании, производство алмазов в первом полугодии сократилось на 22%, до 13,7 млн каратов, а продажи упали на 47%, до 10,1 млн каратов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Добыча алмазов во втором квартале снизилась на 42% в годовом исчислении и составила 5,7 млн каратов.

Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции за полгода достигла $991 млн (против $1 784 млн в 2019 году). Во втором квартале продажи составили $87 млн (-90% кв/кв и -89% г/г).

АЛРОСА сообщила также, что запасы алмазов на конец второго квартала увеличились на 25% кв/кв, до 26,3 млн каратов.

В комментарии к результатам работы АЛРОСА отмечает, что «большинство добывающих компаний приостановили алмазодобычу из-за пандемии и последующих локдаунов с марта по апрель-май, несколько месторождений продолжают оставаться закрытыми в ожидании восстановления рыночной активности. В условиях неопределенности некоторые компании отозвали планы добычи на 2020 г., другие – понизили опубликованные ранее прогнозы в диапазоне от -7% до -22%».

«АЛРОСА продолжает придерживаться в условиях отсутствия спроса политики «price over volume» – обеспечения объемов предложения алмазов только под реальный спрос при сохранении стабильного уровня цен, направленной на поддержку долгосрочных клиентов и всей алмазно-бриллиантовой отрасли», - говорится в комментарии.



