Эксклюзив
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
АЛРОСА: в первом полугодии 2020 года продажи сократились на 47%, добыча на 22%
Выручка от продаж алмазно-бриллиантовой продукции за полгода достигла $991 млн (против $1 784 млн в 2019 году). Во втором квартале продажи составили $87 млн (-90% кв/кв и -89% г/г).
АЛРОСА сообщила также, что запасы алмазов на конец второго квартала увеличились на 25% кв/кв, до 26,3 млн каратов.
В комментарии к результатам работы АЛРОСА отмечает, что «большинство добывающих компаний приостановили алмазодобычу из-за пандемии и последующих локдаунов с марта по апрель-май, несколько месторождений продолжают оставаться закрытыми в ожидании восстановления рыночной активности. В условиях неопределенности некоторые компании отозвали планы добычи на 2020 г., другие – понизили опубликованные ранее прогнозы в диапазоне от -7% до -22%».
«АЛРОСА продолжает придерживаться в условиях отсутствия спроса политики «price over volume» – обеспечения объемов предложения алмазов только под реальный спрос при сохранении стабильного уровня цен, направленной на поддержку долгосрочных клиентов и всей алмазно-бриллиантовой отрасли», - говорится в комментарии.