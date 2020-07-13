Йорам Дваш премьер-министру Израиля: алмазная индустрия Израиля находится на грани краха

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Йорам Дваш (Yoram Dvash), президент Израильской алмазной биржи (Israel Diamond Exchange, IDE), написал письмо премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, предупредив его, что алмазная отрасль в Израиле находится на грани краха после кризиса COVID-19, говорится в сообщении газеты The Jerusalem Post.

В письме Йорама Дваша утверждается, что шаги, предпринятые правительством до сих пор, еще не принесли результатов для работников алмазной промышленности, и существует реальная опасность того, что одна из старейших и наиболее важных экспортных отраслей Израиля просто исчезнет. В письме говорится о медленных темпах реализации принятых мер, а также об отсутствии кредитования отрасли.

Согласно письму президента IDE, в период с марта по май экспорт продукции из Израиля сократился более чем на 80%, а внутренняя торговля упала на 90% и, по сути, прекратила существование. По оценкам, совокупный ущерб алмазной промышленности страны превышает 2 млрд шекелей. Алмазная промышленность является основной экспортной отраслью Израиля и центром занятости для тысяч людей из всех слоев общества.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished





