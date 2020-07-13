Эксклюзив
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Индийский экспорт бриллиантов в июне упал на 47%
Импорт бриллиантов в июне 2020 года составил 194,08 млн долларов США, показав рост на 81,05% по сравнению с 107,2 млн долларов США за июнь 2019 года.
За период с апреля по июнь 2020 года общий объем экспорта бриллиантов составил 1801,71 млн долларов США, снизившись на 49,68% по сравнению с 3580,22 млн долларов США за аналогичный период 2019 года.
Общий валовый импорт бриллиантов составил 303,45 млн долларов США, увеличившись на 22,14% по сравнению с 248,45 млн долларов США за апрель-июнь 2019 года.
Общий импорт бриллиантов в зоне внутреннего таможенного тарифа был на уровне 32,71 млн долл. США - это снижение на 80,68% по сравнению с 169,35 млн долл. США за апрель-июнь 2019 года.
Импорт алмазного сырья в апреле-июне 2020 года достиг 481,65 млн долларов США, сократившись на 82,70% по сравнению с импортом на уровне 2784,13 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении валовый импорт необработанных алмазов составил 6,364 млн каратов в период с апреля по июнь 2020 года, снизившись на 76,85% по сравнению с импортом в 27,488 млн каратов за аналогичный период прошлого года.
Экспорт искусственных бриллиантов за период с апреля по июнь 2020 года составил 38,99 млн долларов США, снизившись на 41,86% по сравнению с 67,06 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished