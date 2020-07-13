Индийский экспорт бриллиантов в июне упал на 47%

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Согласно данным, предоставленным Советом по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC), экспорт из Индии алмазного сырья и бриллиантов в июне 2020 года составил 898,32 млн долл. США, сократившись на 46,91% по сравнению с 1 692,18 млн долл. США за тот же месяц 2019 года.

Импорт бриллиантов в июне 2020 года составил 194,08 млн долларов США, показав рост на 81,05% по сравнению с 107,2 млн долларов США за июнь 2019 года.

За период с апреля по июнь 2020 года общий объем экспорта бриллиантов составил 1801,71 млн долларов США, снизившись на 49,68% по сравнению с 3580,22 млн долларов США за аналогичный период 2019 года.

Общий валовый импорт бриллиантов составил 303,45 млн долларов США, увеличившись на 22,14% по сравнению с 248,45 млн долларов США за апрель-июнь 2019 года.

Общий импорт бриллиантов в зоне внутреннего таможенного тарифа был на уровне 32,71 млн долл. США - это снижение на 80,68% по сравнению с 169,35 млн долл. США за апрель-июнь 2019 года.

Импорт алмазного сырья в апреле-июне 2020 года достиг 481,65 млн долларов США, сократившись на 82,70% по сравнению с импортом на уровне 2784,13 млн долларов США за аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении валовый импорт необработанных алмазов составил 6,364 млн каратов в период с апреля по июнь 2020 года, снизившись на 76,85% по сравнению с импортом в 27,488 млн каратов за аналогичный период прошлого года.

Экспорт искусственных бриллиантов за период с апреля по июнь 2020 года составил 38,99 млн долларов США, снизившись на 41,86% по сравнению с 67,06 млн долларов США за аналогичный период прошлого года.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



