Неожиданный рост добычи полезных ископаемых уменьшил экономический спад Ботсваны в 2020 году

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Согласно сообщениям средств массовой информации со ссылкой на центральный банк, в 2020 году в богатой алмазами Ботсване экономический спад составит 8,9% благодаря росту добычи полезных ископаемых и сокращению сроков карантина.

В этом году страна изначально прогнозировала экономический спад на 13,3%.

«Министерство финансов теперь предвидит более низкий экономический спад в 2020 году», - приводит агентство Reuters заявление Цоколого Кганецано (Tshokologo Kganetsano), директора управления по исследованиям и финансовой стабильности центрального банка.

«Первая цифра спада была основана на предположении о более длительном карантине и большем сокращении добычи полезных ископаемых», - добавил он.

21 мая в Ботсване закончился 48-дневный общенациональный карантин, в результате чего вновь открылись предприятия и школы.

Недавно страна заявила, что в ближайшие два с половиной года потребуется около 3,4 млрд долларов США для покрытия ожидаемого дефицита бюджета и для оживления экономики после ущерба, нанесенного пандемией COVID-19.

Прогнозируемые расходы в рамках плана экономического восстановления и преобразований составляют 1,7 млрд долларов США в течение двух лет и пяти месяцев, в то время как прогнозируемый дефицит бюджета за тот же период тоже составляет 1,7 млрд долларов США, что в сумме предполагает 3,4 млрд долларов США необходимого финансирования.

Экономика Ботсваны испытывала трудности с момента распространения коронавируса, который значительно сократил продажи и экспорт алмазов основным торговым партнерам страны - Китаю и США. Алмазы доминируют в поступлениях страны от экспорта.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



