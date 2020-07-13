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15 июня 2020
Petra Diamonds принесла извинения Танзании за свой план продажи алмазного рудника Уильямсон
«Мы совершили упущение, не сообщив правительству об этом до официального объявлении о продаже, за что приносим свои извинения», - приводит журнал African Mining Market слова Кэти Малинс (Cathy Malins), представителя Petra Diamonds.
Министр по делам полезных ископаемых Танзании Дото Битеко (Doto Biteko), по сообщениям, дал компании пять дней на то, чтобы объяснить, почему она приняла такое решение, не посоветовавшись с правительством.
Сообщается также, что Танзания отменила решение об отправке работников рудника домой из-за плохой работы после пандемии Covid-19.
Petra Diamonds, которая работает и в Южной Африке, недавно выставила на продажу весь свой бизнес, будучи также готова продать его часть или активы.
Это решение последовало за всеобъемлющим анализом положения дел, в рамках которого компания пыталась найти способы погасить свою задолженность в 650 млн долларов.
Petra Diamonds заявила, что официальный процесс продажи потребует от заинтересованных сторон заключения соглашения о конфиденциальности с компанией на условиях, приемлемых для совета директоров Petra Diamonds, и на тех же условиях во всех существенных отношениях, какие применимы к другим заинтересованным сторонам.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished