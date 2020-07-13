Эксклюзив

GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия

Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...

13 июля 2020

Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов

О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.

06 июля 2020

Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»

Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...

29 июня 2020

Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии

Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...

22 июня 2020

Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны

Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...

15 июня 2020

Алмазные рынки, фабрики и хранилища Сурата будут закрыты до 19 июля

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Алмазные рынки, фабрики и хранилища в Варачхе и Сурате останутся закрытыми до 19 июля из-за резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом. Алмазная отрасль в Сурате сильно пострадала – в настоящее время более 600 алмазных огранщиков показали положительный результат при тестировании на коронавирус.
Учитывая текущую ситуацию, Алмазная ассоциация Сурата обратилась ко всем алмазным рынкам, фабрикам и хранилищам с призывом оставаться закрытыми с 14 июля и далее, чтобы не допустить местного распространения коронавируса.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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