Алмазные рынки, фабрики и хранилища Сурата будут закрыты до 19 июля

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Алмазные рынки, фабрики и хранилища в Варачхе и Сурате останутся закрытыми до 19 июля из-за резкого увеличения числа случаев заболевания коронавирусом. Алмазная отрасль в Сурате сильно пострадала – в настоящее время более 600 алмазных огранщиков показали положительный результат при тестировании на коронавирус.

Учитывая текущую ситуацию, Алмазная ассоциация Сурата обратилась ко всем алмазным рынкам, фабрикам и хранилищам с призывом оставаться закрытыми с 14 июля и далее, чтобы не допустить местного распространения коронавируса.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



