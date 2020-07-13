Kunming Diamonds стала официальным партнером Argyle Pink Diamonds

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Rio Tinto рада приветствовать в качестве официального партнера Argyle Pink Diamonds компанию Kunming Diamonds, специалиста по цветным бриллиантам из Гонконга. Kunming присоединяется к глобальной сети из 13 эксклюзивных авторизованных партнеров, которым поручено заботиться о розовых бриллиантах с рудника Аргайл (Argyle) и об их хранении, говорится в пресс-релизе Rio Tinto Group.

Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер алмазного бизнеса Rio Tinto по продажам и маркетингу, в связи с этим сказал: «Kunming - это замечательная компания, которая увлекается цветными бриллиантами и привержена высочайшему уровню доверия и прозрачности. Мы рады приветствовать ее в качестве авторизованного партнера Argyle Pink Diamonds». Основанная в 1987 году, Kunming является глобальной компанией, в которой работает не одно поколение сотрудников и которая превратилась в одного из ведущих специалистов по цветным бриллиантам в Азии. В 2019 году Kunming успешно приобрела всю коллекцию Argyle Pink Everlastings™, единственную эксклюзивную коллекцию сертифицированных розовых и красных бриллиантов рудника Аргайл. Харш Махешвари (Harsh Maheshwari), директор Kunming Diamonds, сказал: «Ни один другой бриллиант на земле не сравнится с редкостью и происхождением розовых бриллиантов Аргайл. Это большая честь, и данное событие демонстрирует наше стремление донести самые редкие бриллианты в мире до наших глобальных партнеров и клиентов».



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



