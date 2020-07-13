Эксклюзив
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
13 июля 2020
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Kunming Diamonds стала официальным партнером Argyle Pink Diamonds
Патрик Коппенс (Patrick Coppens), генеральный менеджер алмазного бизнеса Rio Tinto по продажам и маркетингу, в связи с этим сказал: «Kunming - это замечательная компания, которая увлекается цветными бриллиантами и привержена высочайшему уровню доверия и прозрачности. Мы рады приветствовать ее в качестве авторизованного партнера Argyle Pink Diamonds». Основанная в 1987 году, Kunming является глобальной компанией, в которой работает не одно поколение сотрудников и которая превратилась в одного из ведущих специалистов по цветным бриллиантам в Азии. В 2019 году Kunming успешно приобрела всю коллекцию Argyle Pink Everlastings™, единственную эксклюзивную коллекцию сертифицированных розовых и красных бриллиантов рудника Аргайл. Харш Махешвари (Harsh Maheshwari), директор Kunming Diamonds, сказал: «Ни один другой бриллиант на земле не сравнится с редкостью и происхождением розовых бриллиантов Аргайл. Это большая честь, и данное событие демонстрирует наше стремление донести самые редкие бриллианты в мире до наших глобальных партнеров и клиентов».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished