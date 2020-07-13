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15 июня 2020
Gemfair подписала меморандум о взаимопонимании для продвижения стандартов старательской добычи алмазов в Западной Африке
Эти три стороны будут совместно осуществлять региональную учебную программу в странах-членах MRU - Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинее и Кот-д'Ивуаре, - которая направлена на расширение возможностей, содействие обмену знаниями и всестороннее понимание проблем здоровья и безопасности на шахтах.
Это также повысит уровень экологического менеджмента, стандартов этического сорсинга и оценки алмазов среди участников программы, в которой примут участие шахтеры, правительственные чиновники и активисты гражданского общества в четырех странах.
«GemFair стремится содействовать развитию сектора старательской и мелкомасштабной добычи алмазов, и одним из важнейших первых шагов является расширение возможностей для повышения стандартов во всем секторе», - сказала Фериэл Зеруки (Feriel Zerouki), старший вице-президент по международным отношениям и этическим инициативам компании De Beers и генеральный директор GemFair.
«Мы рады сотрудничать с GIZ и MRU в этой амбициозной учебной программе и с нетерпением ждем возможности поделиться нашими знаниями и предоставить наш опыт обучения в области этических методов добычи полезных ископаемых, ответственного сорсинга и оценки алмазов большему количеству заинтересованных сторон в Западной Африке», - заявила она.
Генеральный секретарь MRU Медина Уэссех (Medina Wesseh) сказала, что региональный подход к Кимберлийскому процессу, старательской и мелкомасштабной добыче полезных ископаемых и борьбе с контрабандой драгоценных минералов в субрегионе MRU дает важные положительные результаты в отношении управления сектором старательской добычи на благо четырех государств-членов MRU.
«Сектор старательской добычи полезных ископаемых в субрегионе при эффективном управлении может стать двигателем роста, поскольку он является важной нишей для повышения государственных доходов, уровня развития общин и, следовательно, способствует сокращению масштабов нищеты на низовом уровне», - сказала Уэссех.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished