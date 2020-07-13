Компания Fura Gems заключила сделку по добыче рубинов в Мозамбике

Сегодня

Fura Gems завершила приобретение доли в двух рубиновых концессиях в Мозамбике. Она стала владельцем доли в 70% в концессии 5030L на добычу рубинов, купив 70% выпущенных и находящихся в обращении акций компании Rubies Resources SA, а также приобрела долю в 80% в концессии 8921C на добычу рубинов путем приобретения 80% выпущенных и находящихся в обращении акций компании Ibra Moz SA.

Fura Gems заявила, что она также приобрела право продавца на получение доли в 65% в концессии 8955C на добычу полезных ископаемых в рамках соглашения о совместном предприятии.

Компания занимается разведкой ресурсов в Колумбии и владеет долей в 76% в изумрудном руднике Коскуэс (Coscuez) в Бояке, Колумбия.

Она также участвует в разведке и добыче сапфиров в Австралии, полностью владея двумя разрешениями на добычу (EPM 25973 и EPM 25978) и тремя лицензиями на добычу (ML 70419, ML 70447 и ML 70451).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



