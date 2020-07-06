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15 июня 2020
В Анголе конфисковано 462 алмаза в рамках операции «Прозрачность»
Ангольская провинция Лунда-Норте Фото: Wikipedia
По данным государственных СМИ Анголы, в последние два месяца в провинции Лунда-Норте было конфисковано 462 алмаза в рамках операции «Прозрачность».
Информационное агентство Angop сообщает, что из изъятых алмазов 200 (весом 46,8 карата) были оценены в 9 млн долларов, в то время как стоимость остальных 262 камней еще не установлена.
Ангольская полиция недавно изъяла 4 429 алмазов у французского гражданина в городе Лукапа. Он был арестован 5 июля после нескольких сообщений о предполагаемой незаконной продаже и покупке алмазов.
Операция «Прозрачность» была начата в декабре 2018 года для борьбы с незаконной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией, административными правонарушениями и другими противоправными действиями. В рамках операции в 2019 году было изъято более 6 500 алмазов.
Были также конфискованы 19 транспортных средств и 275 000 долларов США, а 147 379 иностранных граждан были депортированы по причине незаконного въезда в страну.
В Анголе насчитывалось более 700 мелких алмазодобытчиков до операции по обеспечению прозрачности, которая была проведена в 2018 году министерством внутренних дел.
Сообщалось, что только 260 из них соответствовали требованиям для продолжения работ по разведке алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished