В Анголе конфисковано 462 алмаза в рамках операции «Прозрачность»

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Ангольская провинция Лунда-Норте Фото: Wikipedia

По данным государственных СМИ Анголы, в последние два месяца в провинции Лунда-Норте было конфисковано 462 алмаза в рамках операции «Прозрачность».Информационное агентство Angop сообщает, что из изъятых алмазов 200 (весом 46,8 карата) были оценены в 9 млн долларов, в то время как стоимость остальных 262 камней еще не установлена.Ангольская полиция недавно изъяла 4 429 алмазов у французского гражданина в городе Лукапа. Он был арестован 5 июля после нескольких сообщений о предполагаемой незаконной продаже и покупке алмазов.Операция «Прозрачность» была начата в декабре 2018 года для борьбы с незаконной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией, административными правонарушениями и другими противоправными действиями. В рамках операции в 2019 году было изъято более 6 500 алмазов.Были также конфискованы 19 транспортных средств и 275 000 долларов США, а 147 379 иностранных граждан были депортированы по причине незаконного въезда в страну.В Анголе насчитывалось более 700 мелких алмазодобытчиков до операции по обеспечению прозрачности, которая была проведена в 2018 году министерством внутренних дел.Сообщалось, что только 260 из них соответствовали требованиям для продолжения работ по разведке алмазов.