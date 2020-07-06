Намибийская полиция арестовала трех человек, у которых нашли шесть алмазов

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Виндхук Фото: R&P

На прошлой неделе в Виндхуке трое мужчин были арестованы полицией Намибии после того, как у них, как утверждается, нашли шесть необработанных алмазов, сообщают местные СМИ.Стоимость алмазов еще предстоит определить.Газета Namibian приводит слова заместитель комиссара полиции Кауна Шиквамби (Kauna Shikwambi), заявившего, что подозреваемые были арестованы в ходе скрытой операции, когда они пытались продать алмазы.Сотрудники полиции выдали себя за покупателей после того, как они собрали информацию о подозреваемых.Шиквамби сказал, что один из подозреваемых работает в министерстве здравоохранения, а используемый им автомобиль принадлежит министерству.