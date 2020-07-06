Гонконгская выставка Jewellery & Gem WORLD 2020 перенесена на 9-13 ноября

Сегодня

Фото: Informa Markets

Гонконгская выставка Jewellery & Gem WORLD (JGW), проводимая компанией Informa Markets - Jewellery, перенесена на 9–13 ноября 2020 года и будет проходить в рамках выставки AsiaWorld-Expo (AWE). Выставка, ранее известная как Сентябрьская гонконгская ярмарка ювелирных изделий и драгоценных камней (September Hong Kong Jewellery & Gem Fair), первоначально была запланирована на 13-17 сентября.Informa Markets - Jewellery объявила, что переименованное шоу будет посвящено готовой ювелирной продукции, упаковке, оборудованию и расходным материалам, а также технологиям, связанным с отраслью. Позже в этом году организаторы проведут специальное цифровое мероприятие, чтобы дополнить им свои физические ярмарки.«После тщательного рассмотрения и детального изучения всех факторов, влияющих на JGW в связи со вспышкой Covid-19, мы решили организовать более компактную ярмарку в одном месте в ноябре этого года. Это изменение графика было сделано в связи с тем, что благополучие наших экспонентов, посетителей, партнеров и коллег является нашим главным приоритетом», - сказал Дэвид Бонди, старший вице-президент по Азии в Informa Markets.