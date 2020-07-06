Министр финансов России вновь возглавил Набсовет АЛРОСА

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По результатам состоявшегося в пятницу, 10 июля, заочного голосования членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) председателем Набсовета избран Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов. Также были избраны его заместители и определен состав профильных комитетов при Набсовете. Об этом сообщается в пресс-релизе АЛРОСА, распространенном в понедельник, 13 июля.Антон Силуанов возглавляет Наблюдательный совет АЛРОСА с 2015 года.Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов вновь избраны первым заместителем и заместителем председателя Наблюдательного совета соответственно.По итогам голосования были также определены составы профильных комитетов при Набсовете. Пост председателя Комитета по стратегическому планированию сохранил за собой заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В состав комитета также вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, Кирилл Дмитриев, Андрей Донец, Мария Гордон (независимый директор), Евгения Григорьева, Сергей Местников, Алексей Носков (независимы й директор), Владимир Рашевский, Максим Терещенко и Олег Федоров.Как и в прошлом году, комитет по аудиту полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон. Кроме нее, в состав комитета вошли также Дмитрий Конов и Алексей Носков.Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям избрана Евгения Григорьева. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Алексей Носков.