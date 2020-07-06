Эксклюзив
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), вице-председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии, а также генеральный и управляющий директор компании Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли...
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Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
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Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Министр финансов России вновь возглавил Набсовет АЛРОСА
Антон Силуанов возглавляет Наблюдательный совет АЛРОСА с 2015 года.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов вновь избраны первым заместителем и заместителем председателя Наблюдательного совета соответственно.
По итогам голосования были также определены составы профильных комитетов при Набсовете. Пост председателя Комитета по стратегическому планированию сохранил за собой заместитель Министра финансов Российской Федерации Алексей Моисеев. В состав комитета также вошли Айсен Николаев, Сергей Иванов, Кирилл Дмитриев, Андрей Донец, Мария Гордон (независимый директор), Евгения Григорьева, Сергей Местников, Алексей Носков (независимы й директор), Владимир Рашевский, Максим Терещенко и Олег Федоров.
Как и в прошлом году, комитет по аудиту полностью сформирован из независимых директоров. Его возглавила Мария Гордон. Кроме нее, в состав комитета вошли также Дмитрий Конов и Алексей Носков.
Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям избрана Евгения Григорьева. В состав комитета также вошли независимые директора Мария Гордон, Дмитрий Конов и Алексей Носков.