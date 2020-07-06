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15 июня 2020
Rio Tinto внесла 150 000 канадских долларов на поддержку изолятора для больных коронавирусом в Йеллоунайфе
Фото: Rio Tinto
Компания Rio Tinto вступила в сотрудничество с Женским обществом Йеллоунайфа (Yellowknife Women’s Society) и внесла 150 000 канадских долларов с тем, чтобы поддержать курируемый этой организацией изолятор с больными коронавирусом. Как говорится в пресс-релизе Rio Tinto, в рамках осуществляемых компанией по всему миру инвестиций в инициативы по оказанию помощи больным коронавирусом эти средства пойдут на предоставление жилья и питания лицам, которые подверглись риску тяжелого заболевания или смерти в связи с заражением COVID-19.
Руководитель рудника Даявик (Diavik) Ричард Сторри (Richard Storrie) в связи с этим отметил: «Обеспечение безопасности и благополучия лежит в основе нашей работы. В рамках нашего подхода к инвестициям в поддержание поселений рудник Даявик заботится о здоровье и благополучии членов нашего сообщества».
Исполнительный директор Женского общества Йеллоунайфа Бри Деннинг (Bree Denning) сказала: «Женское общество Йеллоунайфа стремится повысить безопасность наиболее уязвимых женщин и мужчин в нашем сообществе. Мы благодарны Rio Tinto за поддержку в удовлетворении потребностей нашего поселения».
Поддерживая образовательные и общественные инициативы в Северо-Западных территориях Канады с начала кризиса COVID-19, Rio Tinto работает в сотрудничестве с прежними и новыми партнерами, а также с Советом по грамотности Северо-Западных территорий в деле разработки образовательных материалов для семей с маленькими детьми.
Rio Tinto пообещала выделить 10 млн долларов на поддержку партнеров из поселений и инициатив по борьбе с коронавирусом в Канаде и Соединенных Штатах, в том числе более 700 000 канадских долларов на местные инициативы в Северо-Западных территориях.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished