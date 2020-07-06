Эксклюзив
GJEPC в ближайшие два года сосредоточится на формировании спроса на бриллианты и ювелирные изделия
Випул П. Шах (Vipul P Shah), генеральный и управляющий директор Asian Star Co. Ltd., имеет богатый опыт работы в алмазной отрасли. Его предпринимательский талант и профессионализм внесли значительный вклад в превращение компании-производителя...
Сегодня
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Компания Southstone считает, что карантин повлиял на добычу алмазов на руднике Оэна
Согласно компании, за отчетный период было произведено 803,92 карата алмазов (112 камней), которые были выставлены на тендер и проданы по средней цене 1 957 долларов США за карат.
Самый большой извлеченный камень весил 52,62 карата и был продан за 127 975 долларов или по 2 432 доллара за карат.
Камень весом 35 каратов был продан за 535 000 долларов или по 15 286 долларов за карат.
Southstone Minerals заявила, что в настоящее время у нее есть один подрядчик по добыче полезных ископаемых, который использует восемь промывочных установок для обработки руды и одна установка компании «Буревестник» для извлечения алмазов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished