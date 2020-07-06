Компания Southstone считает, что карантин повлиял на добычу алмазов на руднике Оэна

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Southstone Minerals сообщает, что во втором и третьем квартале добыча на алмазном руднике Оэна (Oena) в Южной Африке пострадала в связи с его принудительным закрытием с 26 марта по 3 мая 2020 года из-за COVID-19.

Согласно компании, за отчетный период было произведено 803,92 карата алмазов (112 камней), которые были выставлены на тендер и проданы по средней цене 1 957 долларов США за карат.

Самый большой извлеченный камень весил 52,62 карата и был продан за 127 975 долларов или по 2 432 доллара за карат.

Камень весом 35 каратов был продан за 535 000 долларов или по 15 286 долларов за карат.

Southstone Minerals заявила, что в настоящее время у нее есть один подрядчик по добыче полезных ископаемых, который использует восемь промывочных установок для обработки руды и одна установка компании «Буревестник» для извлечения алмазов.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



