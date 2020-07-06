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Ангольская полиция конфисковала более 4 400 алмазов у французского гражданина

Сегодня
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Как сообщают местные СМИ, ангольская полиция изъяла 4 429 алмазов у французского гражданина в ходе своей операции «Прозрачность».
Государственное информационное агентство Angola Press сообщает, что гражданин Франции был арестован 5 июля после нескольких сообщений о предполагаемой незаконной продаже и покупке алмазов в доме подозреваемого в городе Лукапа.
Полиция заявила, что оценка изъятых алмазов не производилась.
Полицейские также изъяли не названную суму денег, двое весов, три лупы и четыре совка для алмазов.
В прошлом месяце ангольская полиция также изъяла 131 алмаз у нелегальных старателей в муниципалитетах Читато, Капенда-Камулемба и Куанго в провинции Лунда-Норте.
Провинция Лунда-Норте граничит с провинцией Кванго в Демократической Республике Конго (ДРК).
В прошлом феврале полиция изъяла 6 579 каратов необработанных алмазов в провинции Лунда-Норте.
Операция «Прозрачность» была начата в декабре 2018 года для борьбы с незаконной добычей алмазов, нелегальной иммиграцией, административными правонарушениями и другими противоправными действиями.
В Анголе насчитывалось более 700 мелких алмазодобытчиков до операции по обеспечению прозрачности, которая была проведена в 2018 году министерством внутренних дел.
Сообщалось, что только 260 из них соответствовали требованиям для продолжения работ по разведке алмазов.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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