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15 июня 2020
Танзания отменила планы Petra Diamonds продать алмазный рудник Уильямсон
«У правительства имеется доля в 25% в этом руднике. Если вы хотите продать, вам необходимо проконсультироваться с правительством и получить на это одобрение», - приводит газета The Citizen слова министра по делам полезных ископаемых Танзании Дото Битеко (Doto Biteko).
По сообщениям, на прошлой неделе министр дал компании Petra Diamonds пять дней на то, чтобы объяснить, почему она приняла такое решение, не посоветовавшись с правительством.
Сообщается также, что Танзания отменила решение об отправке работников домой из-за плохой работы после пандемии Covid-19.
Petra Diamonds, которая работает и в Южной Африке, недавно выставила на продажу весь свой бизнес, будучи также готова продать его часть или активы.
Это решение последовало за всеобъемлющим анализом положения дел, в рамках которого компания пыталась найти способы погасить свою задолженность в 650 млн долларов.
Petra Diamonds заявила, что официальный процесс продажи потребует от заинтересованных сторон заключения соглашения о конфиденциальности с компанией на условиях, приемлемых для совета директоров Petra Diamonds, и на тех же условиях во всех существенных отношениях, какие применимы к другим заинтересованным сторонам.
«Правление Petra оставляет за собой право изменить или прекратить этот процесс в любое время, и в таком случае компания сделает соответствующее объявление», - говорится в заявлении Petra Diamonds, сделанном на прошлой неделе.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished