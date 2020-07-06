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15 июня 2020
Коронавирус унес жизни 21 шахтера в Южной Африке
В секторе добычи платины, в котором занято большинство работников горнодобывающей промышленности, зарегистрировано 10 смертей от коронавируса – наивысший показатель в этой отрасли.
За ним следует сектор золотодобычи, в котором зарегистрировано семь смертей, и сектор добычи угля, где скончались два горняка.
Совет не сообщил, в каких горнодобывающих секторах были зарегистрированы два других смертных случая от коронавируса.
По сообщениям Mining Weekly, более 1 872 шахтеров выздоровели; всего было проведено около 22 000 тестов на вирус и более 290 000 шахтеров прошли скрининг.
Алмазодобывающая компания De Beers недавно открыла лабораторию по тестированию на коронавирус стоимостью 10 млн рандов (590 000 долларов США) на своем руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке.
Лаборатория будет использоваться для проверки сотрудников и подрядчиков алмазного рудника на наличие коронавируса.
De Beers, вероятно, также поможет правительству проводить скрининг в прилегающих районах Мусина (Musina) и Блуберг (Blouberg).
Ожидается, что лаборатория будет проводить не менее 80 анализов в день с выдачей результатов через сутки.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished