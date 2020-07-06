Коронавирус унес жизни 21 шахтера в Южной Африке

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Пандемия Covid-19 унесла жизни 21 шахтера в Южной Африке, а число зараженных там во вторник на прошлой неделе достигло 3 119, по данным Совета по полезным ископаемым этой страны.

В секторе добычи платины, в котором занято большинство работников горнодобывающей промышленности, зарегистрировано 10 смертей от коронавируса – наивысший показатель в этой отрасли.

За ним следует сектор золотодобычи, в котором зарегистрировано семь смертей, и сектор добычи угля, где скончались два горняка.

Совет не сообщил, в каких горнодобывающих секторах были зарегистрированы два других смертных случая от коронавируса.

По сообщениям Mining Weekly, более 1 872 шахтеров выздоровели; всего было проведено около 22 000 тестов на вирус и более 290 000 шахтеров прошли скрининг.

Алмазодобывающая компания De Beers недавно открыла лабораторию по тестированию на коронавирус стоимостью 10 млн рандов (590 000 долларов США) на своем руднике Венеция (Venetia) в Южной Африке.

Лаборатория будет использоваться для проверки сотрудников и подрядчиков алмазного рудника на наличие коронавируса.

De Beers, вероятно, также поможет правительству проводить скрининг в прилегающих районах Мусина (Musina) и Блуберг (Blouberg).

Ожидается, что лаборатория будет проводить не менее 80 анализов в день с выдачей результатов через сутки.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



