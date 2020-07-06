Пандемия COVID-19 замедлила производство Lucapa во втором квартале в Анголе

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Объем добычи компании Lucapa Diamond во втором квартале на аллювиальном проекте Луло (Lulo) в Анголе, принадлежащем ей на 40%, снизился на 24%, до 2 944 каратов по сравнению с 3 868 каратами годом ранее.

На объем добычи в течение квартала повлияло чрезвычайное положение, введенное в Анголе в результате пандемии COVID-19.

Как сообщает компания, в течение рассматриваемого квартала в числе добытых ею алмазов были 86 камней, вес которых превышал 4,8 карата.

Самым крупным алмазом, добытым в течение квартала, был камень ювелирного качества весом 171 карат, добытый на участке 06, что делает его пятнадцатым по счету алмазом, весящим свыше 100 каратов, найденным на сегодняшний день.

«Ожидается, что в третьем квартале положение значительно улучшится, так как в конце квартала Луло выйдет на полную производственную мощность», - говорится в сообщении Lucapa Diamond.

Согласно сообщению, рудник Мотаэ (Mothae) оставался на уходе и обслуживании в течение всего квартала из-за продолжающегося воздействия пандемии COVID-19 на производство.

В то же время с рудника Луло в течение квартала было продано 3 346 каратов алмазов, которые в общей сложности принесли компании два миллиона долларов, достигнув средней цены в 594 доллара за карат.

Как указывается в сообщении, алмазы были проданы предпочтительному покупателю для огранки. Общий объем продаж с начала года составил 6 164 карата, которые принесли компании 9,8 млн долларов США при средней цене 1 583 доллара за карат.

В течение квартала Lucapa также продала партнерам 3 962 карата алмазов с рудника Мотаэ для огранки, выручив за них два миллиона долларов по средней цене 505 долларов за карат.

Общий объем продаж компании с начала года составил 10 268 каратов алмазов, что принесло ей 4,1 млн долларов (при средней цене 402 доллара за карат).



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



