Продажи АЛРОСА в июне «ожидаемо остались на низком уровне»

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Общий объем продаж алмазов и бриллиантов в июне составил $31,3 млн, в том числе выручка от продаж алмазного сырья составила $24,8 млн, бриллиантов − $6,5 млн, сообщила компания в пятницу.Падение продаж началось в марте, когда АЛРОСА заработала $152,8 млн (по сравнению с $405 млн в январе и $346,4 млн в феврале). В апреле выручка составила $15,6 млн (самый низкий показатель в этом году), в мае - $40,1 млн.Всего за первые шесть месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $991,1 млн (против $1 811 млн в прошлом году). При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-июне составила $955,3 млн, бриллиантов – $35,8 млн.«Продажи в июне ожидаемо остались на низком уровне. Мы продолжаем прикладывать все усилия для поддержания стабильности алмазно-бриллиантовой отрасли и поддержки наших клиентов. В июне мы в третий раз подряд дали нашим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставив возможность воздержаться от приобретения законтрактованных объемов, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – АЛРОСА намерена задействовать все имеющиеся у нее инструменты и ресурсы, чтобы уравновесить предложение алмазов с подтвержденным спросом и не допустить давления на рынок, который показывает признаки оживления».