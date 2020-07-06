Эксклюзив
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
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Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Продажи АЛРОСА в июне «ожидаемо остались на низком уровне»
Падение продаж началось в марте, когда АЛРОСА заработала $152,8 млн (по сравнению с $405 млн в январе и $346,4 млн в феврале). В апреле выручка составила $15,6 млн (самый низкий показатель в этом году), в мае - $40,1 млн.
Всего за первые шесть месяцев 2020 года продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в стоимостном выражении составили $991,1 млн (против $1 811 млн в прошлом году). При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья в январе-июне составила $955,3 млн, бриллиантов – $35,8 млн.
«Продажи в июне ожидаемо остались на низком уровне. Мы продолжаем прикладывать все усилия для поддержания стабильности алмазно-бриллиантовой отрасли и поддержки наших клиентов. В июне мы в третий раз подряд дали нашим долгосрочным клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставив возможность воздержаться от приобретения законтрактованных объемов, - прокомментировал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев. – АЛРОСА намерена задействовать все имеющиеся у нее инструменты и ресурсы, чтобы уравновесить предложение алмазов с подтвержденным спросом и не допустить давления на рынок, который показывает признаки оживления».