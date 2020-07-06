Эксклюзив
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
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Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Diamond Fields вносит изменения в соглашение о сотрудничестве с TMH по мадагаскарскому проекту
В соответствии с измененным соглашением DFR должна взять на себя следующую фазу работы, которая включает в себя магнитную съемку с дронов с высоким разрешением, разработку цифровых моделей рельефа и некоторые виды наземных работ для определения потенциальных новых месторождений полезных ископаемых и расширения существующего месторождения.
В случае успеха компания будет участвовать в буровых работах по проекту, которые завершатся к 30 ноября 2020 года.
DFR обязалась потратить от 250 000 до 350 000 долл. США на эти мероприятия при условии получения положительных результатов.
Соглашение с поправками продлевает время, которое TMH может использовать для реализации проекта в свете новой рабочей программы.
TMH будет иметь возможность до 31 декабря 2020 года продолжить реализацию своего права на приобретение проекта «Беравина», которое может быть продлено на три месяца в случае предоплаты в размере 250 000 долл. США.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished