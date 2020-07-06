Diamond Fields вносит изменения в соглашение о сотрудничестве с TMH по мадагаскарскому проекту

Сегодня

Компания Diamond Fields Resources (DFR) внесла поправки в соглашение о сотрудничестве с TMH Acquisition (TMH), специальной проектной компанией, созданной фондом Denham Mining для продвижения проекта «Беравина» (Beravina) на Мадагаскаре.

В соответствии с измененным соглашением DFR должна взять на себя следующую фазу работы, которая включает в себя магнитную съемку с дронов с высоким разрешением, разработку цифровых моделей рельефа и некоторые виды наземных работ для определения потенциальных новых месторождений полезных ископаемых и расширения существующего месторождения.

В случае успеха компания будет участвовать в буровых работах по проекту, которые завершатся к 30 ноября 2020 года.

DFR обязалась потратить от 250 000 до 350 000 долл. США на эти мероприятия при условии получения положительных результатов.

Соглашение с поправками продлевает время, которое TMH может использовать для реализации проекта в свете новой рабочей программы.

TMH будет иметь возможность до 31 декабря 2020 года продолжить реализацию своего права на приобретение проекта «Беравина», которое может быть продлено на три месяца в случае предоплаты в размере 250 000 долл. США.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



