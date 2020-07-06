Намибия открывает прием заявок на новые лицензии на алмазы

Сегодня

Местные СМИ сообщают, что Намибия, которая является пятым крупнейшим производителем алмазов в мире по стоимости, открыла прием заявок на новые лицензии на алмазы.

Это следует за пересмотром требований и процедур по предоставлению новых лицензий на огранку алмазов, торговлю алмазами, изготовление алмазного инструмента и исследования алмазов в соответствии с принятым в стране Законом об алмазах.

«Министерство по делам шахт и энергетики настоящим информирует общественность о том, что оно возобновит прием новых заявок на лицензии, выдаваемые в соответствии с Законом об алмазах, начиная с даты этого уведомления», - приводит газета «The Namibian» слова комиссара Намибии по алмазам Миины Гахуту (Miina Gahutu).

В алмазодобывающей промышленности Намибии доминирует компания Namdeb, совместное предприятие правительства и De Beers. Namdeb производит около 95% годовой добычи алмазов в стране. Согласно данным, недавно опубликованным Кимберлийским процессом, Намибия произвела чуть более 2 миллионов каратов алмазов в 2019 году на сумму 1 млрд долларов США или по средней цене 500 долларов США за карат.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished