«Севералмаз» возобновил работу обогатительной фабрики

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«Севералмаз», входящий в группу компаний АЛРОСА, возобновил работу обогатительной фабрики на Ломоносовском ГОКе.Производственная деятельность, приостановленная в середине мая, возобновилась 8 июля и продлится до 8 октября 2020 года, говорится в сообщении АЛРОСА. За время работы сменится три вахты по 30 дней. Решение об увеличении продолжительности вахты принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Перед заездом на вахту все сотрудники проходят тестирование на вирус.За третий квартал 2020 года фабрика планирует обработать 855 тыс. тонн руды. С 8 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года работы на обогатительном переделе ЛГОКа будут остановлены, обогатительная фабрика будет законсервирована.Реагируя на ситуацию, сложившуюся в глобальной алмазно-бриллиантовой отрасли из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, АЛРОСА принимает комплекс мер по снижению издержек, по итогам реализации которого добыча алмазов группой в 2020 году может составить 28-31 млн каратов по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн каратов.