Эксклюзив
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
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Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
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08 июня 2020
«Севералмаз» возобновил работу обогатительной фабрики
Производственная деятельность, приостановленная в середине мая, возобновилась 8 июля и продлится до 8 октября 2020 года, говорится в сообщении АЛРОСА. За время работы сменится три вахты по 30 дней. Решение об увеличении продолжительности вахты принято для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Перед заездом на вахту все сотрудники проходят тестирование на вирус.
За третий квартал 2020 года фабрика планирует обработать 855 тыс. тонн руды. С 8 октября 2020 года до 1 апреля 2021 года работы на обогатительном переделе ЛГОКа будут остановлены, обогатительная фабрика будет законсервирована.
Реагируя на ситуацию, сложившуюся в глобальной алмазно-бриллиантовой отрасли из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений, АЛРОСА принимает комплекс мер по снижению издержек, по итогам реализации которого добыча алмазов группой в 2020 году может составить 28-31 млн каратов по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн каратов.