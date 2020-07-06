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08 июня 2020
АЛРОСА перенесла сроки проведения торговых сессий
АЛРОСА также приняла решение сдвинуть следующую сессию, стоявшую в графике на 10-14 августа, на вторую половину месяца.
«Также, стремясь эффективнее сбалансировать предложение сырья со спросом, компания приостанавливает производство алмазов технического назначения ситовых классов ниже -3, а также шлифпорошков на ближайшие полгода», - говорится в пресс-релизе.
«АЛРОСА следует ответственному подходу к продажам и находится в постоянном диалоге со своими клиентами, внимательно отслеживая состояние рынка и реагируя на его запросы. Мы на протяжении последних трех торговых сессий давали нашим клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставляя возможность переносить предусмотренные контрактами объемы на последующие периоды года. Сейчас, когда крупнейшие конечные рынки сбыта демонстрируют признаки оживления, мы идем навстречу пожеланиям наших покупателей и вносим коррективы в график, который был составлен еще в прошлом году. Мы убеждены, что установление баланса спроса и предложения – это главный инструмент нормализации уровня запасов в огранке», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.
Кроме того, в сообщении говорится о том, что в 2020 году добыча алмазов компанией может составить 28-31 млн каратов по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн каратов.