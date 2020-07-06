АЛРОСА перенесла сроки проведения торговых сессий

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Июльская торговая сессия, изначально намеченная на 13-17 июля, пройдет в период с 27 по 31 июля, сообщила компания в пресс-релизе, распространенном в четверг, отметив, что «соответствующее решение призвано поддержать клиентов компании, которые высказали потенциальную заинтересованность в приобретении алмазов в этот период».АЛРОСА также приняла решение сдвинуть следующую сессию, стоявшую в графике на 10-14 августа, на вторую половину месяца.«Также, стремясь эффективнее сбалансировать предложение сырья со спросом, компания приостанавливает производство алмазов технического назначения ситовых классов ниже -3, а также шлифпорошков на ближайшие полгода», - говорится в пресс-релизе.«АЛРОСА следует ответственному подходу к продажам и находится в постоянном диалоге со своими клиентами, внимательно отслеживая состояние рынка и реагируя на его запросы. Мы на протяжении последних трех торговых сессий давали нашим клиентам беспрецедентно гибкие условия, в том числе предоставляя возможность переносить предусмотренные контрактами объемы на последующие периоды года. Сейчас, когда крупнейшие конечные рынки сбыта демонстрируют признаки оживления, мы идем навстречу пожеланиям наших покупателей и вносим коррективы в график, который был составлен еще в прошлом году. Мы убеждены, что установление баланса спроса и предложения – это главный инструмент нормализации уровня запасов в огранке», - сказал заместитель генерального директора АЛРОСА Евгений Агуреев.Кроме того, в сообщении говорится о том, что в 2020 году добыча алмазов компанией может составить 28-31 млн каратов по сравнению с изначальным планом в размере около 34 млн каратов.