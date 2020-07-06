Эксклюзивному алмазу АО «АГД Даймондс» присвоено имя Бориса Попова

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Фото: АГД ДАЙМОНДС

7 июля уникальному алмазу, добытому АО «АГД ДАЙМОНДС» на месторождении им. В. Гриба в апреле 2020 года, присвоено имя «Борис Попов» в честь государственного деятеля, внесшего значительный вклад в дело открытия и освоения Архангельской алмазоносной провинции.Борис Вениаминович Попов (1909 – 1993), возглавлявший Архангельский обком КПСС в 1967-1983 гг., добился выдвижения АТГУ «Архангельскгеология», правопреемником которого является АО «АГД ДАЙМОНДС», на ведущие позиции в стране. Во многом благодаря личному вкладу Б. В. Попова состоялись масштабные поиски, открытие и становление Архангельской алмазоносной провинции. Эксклюзивный алмаз ювелирного качества массой 50,36 карат, получивший имя Бориса Попова, был добыт 13 апреля 2020 года.Инновационные, высокоэкологичные технологии при обогащении кимберлитов позволяют АО «АГД ДАЙМОНДС» регулярно добывать крупные алмазы высокого качества. Напомним, что в январе 2020 года на ГОКе им. В. Гриба был добыт алмаз весом 86,46 карат, а в марте состоялась добыча кристалла весом 53,95 карат. В 2019 году на ГОКе им. В. Гриба было добыто 11 эксклюзивных алмазов, вес каждого из которых превысил 50 карат.Месторождение алмазов им. В. Гриба является одним из крупнейших в мире, занимая 4-е место по запасам в России и 7-е в мире.