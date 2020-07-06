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08 июня 2020
Covid-19: компания Stargems жертвует 10% своего розничного дохода организации Dubai Cares
Пожертвование от Stargems, средства на которое поступают от розничных продаж в магазинах компании, пойдет прямо на поддержку проекта «Не прерванное образование» (Education Uninterrupted), общенациональной кампании по сбору средств, которая изучает влияние COVID-19 на образование детей и молодежи в ОАЭ.
Компания имеет четыре розничных магазина в Объединенных Арабских Эмиратах в торговых центрах Dubai Mall, Mall of the Emirates и Gold and Diamond Park.
«Наш долг как успешной местной компании – дать что-то обществу. COVID-19 разрушил нашу традиционную систему образования, и многим пришлось адаптироваться к новым способам обучения, таким как электронное обучение, которые могут быть недоступны для некоторых учащихся», - сказал руководитель Stargems Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri).
«Эта инициатива в сотрудничестве с Dubai Cares и министерством образования позволяет нам добиться того, чтобы те, кому повезло меньше, не пропустили столь важную часть жизни. Наши клиенты теперь имеют возможность способствовать изменению такого положение дел с каждой сделанной покупкой», - отметил он.
Партнерство с кампанией «Не прерванное образование» под эгидой благотворительной организации Dubai Cares осуществляется в соответствии с решением правительства ОАЭ о продлении дистанционного обучения до конца 2019/2020 учебного года.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished