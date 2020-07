Covid-19: компания Stargems жертвует 10% своего розничного дохода организации Dubai Cares

Stargems, международная алмазная компания, которая ищет источники алмазного сырья и поставляет алмазы по всему миру, стала первым розничным торговцем ювелирными изделиями, который с 1 июня по 31 августа 2020 года намерен перечислять 10% своей розничной выручки всемирной благотворительной организации Dubai Cares, базирующейся в ОАЭ.

Пожертвование от Stargems, средства на которое поступают от розничных продаж в магазинах компании, пойдет прямо на поддержку проекта «Не прерванное образование» (Education Uninterrupted), общенациональной кампании по сбору средств, которая изучает влияние COVID-19 на образование детей и молодежи в ОАЭ.

Компания имеет четыре розничных магазина в Объединенных Арабских Эмиратах в торговых центрах Dubai Mall, Mall of the Emirates и Gold and Diamond Park.

«Наш долг как успешной местной компании – дать что-то обществу. COVID-19 разрушил нашу традиционную систему образования, и многим пришлось адаптироваться к новым способам обучения, таким как электронное обучение, которые могут быть недоступны для некоторых учащихся», - сказал руководитель Stargems Шайлеш Джавери (Shailesh Javeri).

«Эта инициатива в сотрудничестве с Dubai Cares и министерством образования позволяет нам добиться того, чтобы те, кому повезло меньше, не пропустили столь важную часть жизни. Наши клиенты теперь имеют возможность способствовать изменению такого положение дел с каждой сделанной покупкой», - отметил он.

Партнерство с кампанией «Не прерванное образование» под эгидой благотворительной организации Dubai Cares осуществляется в соответствии с решением правительства ОАЭ о продлении дистанционного обучения до конца 2019/2020 учебного года.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished