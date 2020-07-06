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08 июня 2020

ООН опубликовала заявление CIBJO для ЭКОСОС об устойчивом развитии

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cibjo_logo.jpgОфис Генерального секретаря Организации Объединенных Наций объявил о публикации заявлений, сделанных неправительственными организациями, входящими в Экономический и Социальный Совет ООН (ЭКОСОС), в связи с проходящим в настоящее время политическим форумом высокого уровня по устойчивому развитию. В число 179 опубликованных заявлений входит и заявление, сделанное Всемирной ювелирной конфедерацией (Confédération Internationale de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres, CIBJO), говорится в пресс-релизе CIBJO.
В данном заявлении, в частности, говорится о текущей пандемии коронавируса и ее влиянии на сообщества, зависящие от доходов, которые им приносят ювелирные изделия, драгоценные металлы и драгоценные камни. «Нынешняя пандемия COVID-19 создает огромные проблемы в области здравоохранения и экономики мировому сообществу в целом и, в частности, тем людям и общинами в развивающихся странах, которые полагаются на поддержку и экономические стимулы, предоставляемые секторами промышленности, производящими ювелирные изделия, драгоценные металлы и драгоценные камни. В то же время новые технологии и процессы, применяемые для борьбы с пандемией и ее различными последствиями, дают надежду на улучшение способности CIBJO лучше обслуживать своих участников после кризиса. Самое главное состоит в том, что, поскольку пандемия COVID-19 не проводит различий между людьми, нациями и регионами, происходящее подчеркивает степень взаимозависимости всего человечества», - отмечается в заявлении CIBJO.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished

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