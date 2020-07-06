Президент WDC приветствует соглашение между GemFair, GIZ и MRU

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Эдвард Ашер (Edward Asscher), президент Всемирного алмазного совета (World Diamond Council, WDC), выразил решительную поддержку соглашению, о заключении которого объявили организация GemFair группы De Beers, Германское общество международного сотрудничества (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) и Союз государств бассейна реки Мано (Mano River Union, MRU).Согласно их заявлению, эти три организации будут сотрудничать в разработке и реализации региональной учебной программы, которая продвигает безопасные и ответственные эксплуатационные стандарты в секторах старательской и маломасштабной добычи алмазов в странах-членах Союза государств бассейна реки Мано: Сьерра-Леоне, Либерии, Гвинеи и Кот-д'Ивуара.«Именно такие проекты демонстрируют способность Кимберлийского процесса (КП) и его партнеров выходить за рамки традиционных масштабов предотвращения конфликтов, а также наращивать реальный потенциал на низовом уровне и экономические возможности в странах, где добываются алмазы», - сказал Ашер.Ашер выразил гордость тем, что член Всемирного алмазного совета De Beers Group будет играть ключевую роль в этом предприятии. «Сила КП заключается в синергии, созданной коалицией его правительственных и неправительственных участников, и наша индустрия в очередной раз показывает, что готова взять на себя ответственность», - добавил он.