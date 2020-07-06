Эксклюзив
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О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
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08 июня 2020
GJEPC изложил проблемы ювелирной индустрии Индии министру финансов страны
В круг проблем, обсуждавшихся на встрече, в частности, входили: политика электронной торговли в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий; введение обязательного использования банковской платформы обмена информацией «Знай cвоего клиента» (MyKYCBank) для всех ювелирных компаний; продажа алмазного сырья в Индии горнодобывающими компаниями в специальных таможенных зонах; внесение ясности по вопросу об уравнивающих сборах для международных онлайн-аукционов по продаже алмазов B2B; а также снижение ввозной пошлины на бриллианты и схема монетизации золота.
Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Мы должны принять меры и провести реформы, которые позволят упростить ведение бизнеса в отрасли и в то же время сделать отрасль самодостаточной. Я хотел бы поблагодарить нашего достопочтенного министра финансов Нирмалу Ситхараман, которая нашла время в своем напряженном графике, чтобы ознакомиться с проблемами отрасли. Она заверила нас, что изучит эти проблемы и будет заниматься их решением, проводя периодические обзорные совещания».
Кроме того, GJEPC высказал просьбу министру финансов обеспечить «легкость ведения бизнеса» в отрасли в эти трудные времена. Индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий является одним из ведущих экспортеров в мире, внося значительный вклад в ВВП страны; на нее приходится 13% от объема товарного экспорта и в ней трудится около 5 миллионов человек.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished