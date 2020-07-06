GJEPC изложил проблемы ювелирной индустрии Индии министру финансов страны

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Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem & Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) Колин Шах (Colin Shah), вице-председатель Випул Шах (Vipul Shah) и исполнительный директор Сабьясачи Рэй (Sabyasachi Ray) 6 июля провели видео-встречу с министром финансов Индии Нирмалой Ситхараман (Nirmala Sitharaman), на которой выступили с докладом по важнейшим вопросам, касающимся ювелирной промышленности страны.В круг проблем, обсуждавшихся на встрече, в частности, входили: политика электронной торговли в секторе драгоценных камней и ювелирных изделий; введение обязательного использования банковской платформы обмена информацией «Знай cвоего клиента» (MyKYCBank) для всех ювелирных компаний; продажа алмазного сырья в Индии горнодобывающими компаниями в специальных таможенных зонах; внесение ясности по вопросу об уравнивающих сборах для международных онлайн-аукционов по продаже алмазов B2B; а также снижение ввозной пошлины на бриллианты и схема монетизации золота.Колин Шах, председатель GJEPC, сказал: «Мы должны принять меры и провести реформы, которые позволят упростить ведение бизнеса в отрасли и в то же время сделать отрасль самодостаточной. Я хотел бы поблагодарить нашего достопочтенного министра финансов Нирмалу Ситхараман, которая нашла время в своем напряженном графике, чтобы ознакомиться с проблемами отрасли. Она заверила нас, что изучит эти проблемы и будет заниматься их решением, проводя периодические обзорные совещания».Кроме того, GJEPC высказал просьбу министру финансов обеспечить «легкость ведения бизнеса» в отрасли в эти трудные времена. Индийская индустрия драгоценных камней и ювелирных изделий является одним из ведущих экспортеров в мире, внося значительный вклад в ВВП страны; на нее приходится 13% от объема товарного экспорта и в ней трудится около 5 миллионов человек.