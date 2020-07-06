Ограночные предприятия в Сурате будут закрыты до 14 июля

Сегодня

Ограночные предприятия в Сурате будут закрыты до 14 июля, а алмазные рынки будут бездействовать до 10 июля в связи с увеличением числа заболевших коронавирусом среди рабочих и торговцев.

Уведомление об этом было издано муниципалитетом Сурата. После 14 июля муниципалитет рассмотрит ситуацию в алмазной отрасли в свете действующих инструкций по работе и примет дальнейшее решение.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



