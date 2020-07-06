Hummingbird Resources вступает во Всемирный совет по золоту

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Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) - организация по развитию рынка для золотой индустрии - приветствовал компанию Hummingbird Resources среди своих членов. Согласно сообщению портала gold.org, в рамках вступления во Всемирный совет по золоту компания согласилась принять и соблюдать Принципы ответственной добычи золота.Hummingbird Resources занимается разведкой, оценкой и разработкой полезных ископаемых в Западной Африке, уделяя основное внимание золоту. Основанная в 2005 году, Hummingbird зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в 2010 году. В настоящее время у компании есть два предприятия – шахта Янфолила (Yanfolila) на юго-западе Мали с высоким содержанием золота в руде; и Дугби (Dugbe), большое неразработанное месторождение золота в Либерии.Келвин Душниски (Kelvin Dushnisky), председатель Всемирного совета по золоту, в связи с этим сказал: «Я рад приветствовать Hummingbird Resources во Всемирном совете по золоту. Hummingbird Resources обладает богатым опытом и играет важную роль в добыче и разведке золота в Западной Африке».Даниэль Беттс (Daniel Betts), управляющий директор Hummingbird Resources, отметил: «Я рад, что Hummingbird вступает во Всемирный совет по золоту. Устойчивое развитие лежит в основе всего, что мы делаем в Hummingbird, и принятие Принципов ответственной добычи золота подкрепляет нашу приверженность им в качестве самодостаточного производства. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Советом и его членами с целью обмена передовым опытом и содействия долгосрочному развитию золотодобывающей промышленности».