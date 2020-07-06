Эксклюзив
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
06 июля 2020
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Hummingbird Resources вступает во Всемирный совет по золоту
Hummingbird Resources занимается разведкой, оценкой и разработкой полезных ископаемых в Западной Африке, уделяя основное внимание золоту. Основанная в 2005 году, Hummingbird зарегистрирована на Лондонской фондовой бирже в 2010 году. В настоящее время у компании есть два предприятия – шахта Янфолила (Yanfolila) на юго-западе Мали с высоким содержанием золота в руде; и Дугби (Dugbe), большое неразработанное месторождение золота в Либерии.
Келвин Душниски (Kelvin Dushnisky), председатель Всемирного совета по золоту, в связи с этим сказал: «Я рад приветствовать Hummingbird Resources во Всемирном совете по золоту. Hummingbird Resources обладает богатым опытом и играет важную роль в добыче и разведке золота в Западной Африке».
Даниэль Беттс (Daniel Betts), управляющий директор Hummingbird Resources, отметил: «Я рад, что Hummingbird вступает во Всемирный совет по золоту. Устойчивое развитие лежит в основе всего, что мы делаем в Hummingbird, и принятие Принципов ответственной добычи золота подкрепляет нашу приверженность им в качестве самодостаточного производства. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с Советом и его членами с целью обмена передовым опытом и содействия долгосрочному развитию золотодобывающей промышленности».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished