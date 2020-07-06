Dominion Diamond Mines подала в суд на Diavik Diamond Mines

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Фото: MasterTux (Pixabay)

На компанию Diavik Diamond Mines, которая полностью принадлежит Rio Tinto, подала в суд компания Dominion Diamond Mines, являющаяся ее партнером с долей в 40% в алмазном руднике Даявик (Diavik), расположенном в Северо-Западных территориях Канады, сообщает агентство CBC News.В отношении компании Diavik Diamond Mines подан гражданский иск в связи с нарушением контракта, а также другими претензиями. Компания Dominion Diamond Mines обвиняет ее в управлении производством в пользу Rio Tinto и в ущерб Dominion.В рамках иска, поданного в Верховный суд Британской Колумбии, Dominion Diamond Mines утверждает, что Diavik Diamond Mines не смогла достичь поставленных производственных целей при существенном превышении бюджета вне связи с негативным экономическим климатом, создавшимся в результате глобальной пандемии COVID-19. Кроме того, в иске говорится, что Diavik Diamond Mines продолжала совершать «платные звонки» за счет Dominion Diamond Mines, зная, что Dominion не может оплачивать такие звонки.Dominion Diamond Mines требует возмещения убытков и понесенных затрат, а также решения суда о том, что соглашение о совместном предприятии было нарушено. В поданном исковом заявлении сумма ущерба не указана, а Diavik Diamond Mines еще не ответила на этот гражданский иск.Rio Tinto утверждает, что обвинения Dominion Diamond Mines «безосновательны».