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08 июня 2020
DMCC позиционирует Дубай в качестве глобального центра торговли природными и лабораторными алмазами
В соответствии со своим мандатом по привлечению, облегчению и стимулированию новых торговых потоков через Дубай Дубайский центр биржевых товаров (Dubai Multi-Commodities Centre, DMCC) позиционирует этот эмират в качестве центра торговли природными и лабораторными алмазами. В настоящее время DMCC принял компанию Lumex в расширяющееся сообщество предприятий, работающих с искусственными алмазами и бриллиантами в пределах зоны беспошлинной торговли, говорится в пресс-релизе DMCC.
Lumex - это новейший бизнес, имеющий дело с выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами, который выбрал Дубай и DMCC в качестве базы своей деятельности в регионе.
«С момента своего основания в 2002 году DMCC привлекал, содействовал и способствовал торговле алмазами в Дубае и через него. Мы приветствуем Вишала Мехту и его команду в DMCC и с нетерпением ждем роста их предприятия именно здесь, в Дубае», - сказал Ахмед бин Сулайем (Ahmed Bin Sulayem), исполнительный председатель и главный исполнительный директор DMCC.
Вишал Мехта (Vishal Mehta), соучредитель и генеральный директор Lumex, добавил: «Мы гордимся тем, что присоединились к DMCC, организации, которая имеет солидный опыт построения торговли природными алмазами в Дубае. Благодаря ее поддержке мы рассчитываем на расширение наших операций с лабораторными алмазами на Ближнем Востоке и за его пределами».
DMCC стремится расширить сектор выращенных в лаборатории алмазов в Дубае, обеспечивая при этом строгое соблюдение процесса раскрытия информации, отслеживания и дифференциации. Все это направлено на то, чтобы не смешивать выращенные в лабораторных условиях камни и природные алмазы, полностью раскрывать информацию о выращенных в лабораторных условиях продуктах и правильно использовать текущую утвержденную номенклатуру, которая также доступна на арабском языке.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished