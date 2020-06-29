Зимбабве задумалась над продажей своего запаса алмазов

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Zimbabwe Consolidated Diamond Company Фото: ZCDC

Зимбабве планирует продать свой запас алмазов объемом более одного миллиона каратов в то время, когда торговля алмазным сырьем замедлилась из-за пандемии Covid-19, сообщают государственные СМИ.Управляющий директор корпорации Minerals and Marketing Corporation of Zimbabwe (MMCZ) Тонгаи Музенда (Tongai Muzenda) заявил, согласно газете Sunday Mail, что этот шаг приведет к увеличению поступления в казну страны столь необходимой иностранной валютой.«У нас есть довольно существенный запас алмазов для продажи. В ближайшее время мы сможем их продать, - сказал он. - Мы получили ряд запросов и рассматриваем все предложения, выбирая лучший для нас вариант, чтобы получить максимальную отдачу от наших алмазов».Музенда сообщил, что в корпорации ожидают получить до 100 млн долларов от продажи запаса алмазов.«В феврале мы не получили цен, которых ожидали. Мы отозвали посылку. Из-за коронавируса мы мало что могли сделать с точки зрения маркетинга камней, но теперь, когда ограничения по всему миру ослабевают, мы в состоянии продавать, и предложения, которые мы получаем, впечатляют», - сказал он.Зимбабве проводила алмазные тендеры внутри страны, и неясно, где будет проводиться запланированный аукцион, учитывая, что поездки по миру все еще представляются кошмаром, а страна пока не открыла свои границы.Говорят, что мелкие поставщики алмазов, проводящие тендеры в Антверпене, продают свои товары по ценам, которые на 15-25% ниже, чем в феврале.De Beers и АЛРОСА якобы сохранили свои цены на уровне до пандемии коронавируса во время своих последних аукционов, что отпугнуло покупателей.Зимбабве произвела 2,1 млн каратов алмазов в прошлом году на сумму 141 млн долларов, согласно данным, недавно опубликованным в рамках Кимберлийского процесса.