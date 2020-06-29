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08 июня 2020
В 2019 году мировая добыча алмазного сырья снизилась на 12%
Россия сохранила лидирующую позицию, добыв 45,3 млн каратов алмазов, что составляет 34,73% от общего объема мирового производства.
Ботсвана снова оказалась на втором месте с 23,7 млн каратов, что составило 18% от общего производства алмазов в 2019 году.
Канада, Австралия и Ангола попали в пятерку лидеров по объему в каратах.
В 2019 году мировое производство алмазов в денежном выражении также сократилось на 7%, до 13,48 млрд долларов США, в результате более слабого производства в Ботсване и Канаде.
Россия на продаже алмазного сырья заработала 4,12 млрд долларов, а Ботсвана - 3,4 млрд долларов.
За ними следует Канада, получившая от продажи сырья 1,7 млрд долларов, затем Ангола, доход которой составил 1,3 млрд долларов, и Намибия, занявшая пятое место с поступлениями в 1 млрд долларов.
Общий объем импорта алмазного сырья в прошлом году в денежном выражении сократился на 23%, до 37,25 млрд долларов, а объем импорта в натуральном выражении снизился на 12%, до 377 млн каратов.
ИМПОРТ В 2019 ГОДУ
Источник: Кимберлийский процесс
Экспорт алмазного сырья в денежном выражении также сократился на 27%, до 36,64 млрд долларов, а в натуральном выражении он снизился на 13%, до 371,4 млн каратов.
Индия, которая потребляет основную часть алмазного сырья, снизила его ввоз на 18%, до 14,08 млрд долларов, в то время как ввоз алмазного сырья в Китай продемонстрировал наибольший спад, снизившись на 36% - до 1,5 млрд долларов.
Европейский союз, в который входит Бельгия, зарегистрировал 29-процентное падение импорта алмазов - до 8,7 млрд долларов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished