Эксклюзив
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
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08 июня 2020
Прибыль Luk Fook Holdings упала на 42% в 2019-21 финансовом году
По данным компании, выручка в течение года упала на 29,2% из-за трудностей, связанных с продолжающимся воздействием американо-китайской торговой войны, социальных инцидентов в Гонконге и пандемии Covid-19, в силу чего Гонконг и Макао страдают от снижения числа туристов и падения настроения среди потребителей.
Доходы Luk Fook от рынков Гонконга, Макао и других стран сократились на 36,4%, а в Китае упали на 17,4%. Продажи в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао с апреля по май 2020 года снизились на 80 процентов, в то время как в сопоставимых магазинах в Китае наблюдался меньший спад, поскольку магазины возобновили свою деятельность.
Однако с начала июня розничные настроения в Гонконге и Макао постепенно восстановились. Падение продаж в сопоставимых магазинах в первые три недели июня сократилось примерно до 60 процентов, в то время как в целом по магазинам в Китае продолжали наблюдаться улучшения. Группа заявила, что в следующем году она закроет пять магазинов в Гонконге, поскольку планирует открыть два новых магазина в Макао.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished