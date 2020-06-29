Прибыль Luk Fook Holdings упала на 42% в 2019-21 финансовом году

Сегодня

Luk Fook Holdings (International) Ltd объявила, что общая прибыль компании упала на 42% в течение финансового года, закончившегося 31 марта 2020 года.

По данным компании, выручка в течение года упала на 29,2% из-за трудностей, связанных с продолжающимся воздействием американо-китайской торговой войны, социальных инцидентов в Гонконге и пандемии Covid-19, в силу чего Гонконг и Макао страдают от снижения числа туристов и падения настроения среди потребителей.

Доходы Luk Fook от рынков Гонконга, Макао и других стран сократились на 36,4%, а в Китае упали на 17,4%. Продажи в сопоставимых магазинах в Гонконге и Макао с апреля по май 2020 года снизились на 80 процентов, в то время как в сопоставимых магазинах в Китае наблюдался меньший спад, поскольку магазины возобновили свою деятельность.

Однако с начала июня розничные настроения в Гонконге и Макао постепенно восстановились. Падение продаж в сопоставимых магазинах в первые три недели июня сократилось примерно до 60 процентов, в то время как в целом по магазинам в Китае продолжали наблюдаться улучшения. Группа заявила, что в следующем году она закроет пять магазинов в Гонконге, поскольку планирует открыть два новых магазина в Макао.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



