Алмазный рудник Даявик завершил тестирование на COVID-19, заболевших не обнаружено

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Согласно пресс-релизу Rio Tinto, на алмазном руднике Даявик (Diavik) в Канаде проведено около 2 600 тестов на COVID-19.

Даявик также проводит тестирование на COVID-19 на близлежащих шахтах Гачо Куэй (Gahcho Kué) и Снэп Лейк (Snap Lake), выполнив на сегодняшний день более 850 дополнительных тестов. Таким образом, общее количество испытаний, выполненных на руднике Даявик, составило примерно 3 450 тестов.

С начала кризиса COVID-19 компания Rio Tinto работала в сотрудничестве с организациями Yellowknives Dene First Nation (YKDFN), Food Rescue, YWCA NWT и банком YK Food Bank, предоставив более 20 000 канадских долларов на различные инициативы в области продовольственной безопасности в Северо-Западных территориях страны.

Программа тестирования COVID-19 выполняется с использованием локальной лаборатории, установленной на руднике Даявик некоммерческими экспертами в области общественного здравоохранения GuardRX. Проведение испытаний на руднике добавляет еще один уровень к мерам предосторожности для работников Даявик под руководством правительства Северо-Западных территорий, которые включают в себя: завершение 14-дневного самоконтроля перед поездкой на рудник, включая температуру; проверки и физическое дистанцирование; медицинский осмотр перед поездкой на рудник; проверку здоровья с проверкой температуры; и ежедневный мониторинг, включая тестирование температуры на руднике.

Другие меры включают в себя предоставление возможности работать удаленно тем, кто может это делать, а также отмену всех не связанных с бизнесом поездок на рудник; удлинение рабочих смен с тем, чтобы уменьшить частоту поездок на рудник и обратно; использование чартерных рейсов, чтобы сотрудники и подрядчики не подвергались рискам на коммерческих рейсах; введение правил физического дистанцирования на руднике.



Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished



