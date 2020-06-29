Алмазодобывающая компания Kimberley Ekapa Mining переименовывается в Ekapa

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Южноафриканская алмазодобывающая компания Kimberley Ekapa Mining (KEM) изменила свое название на просто Ekapa после распада совместного предприятия алмазодобывающих компаний KEM и Petra Diamonds.

Petra Diamonds и ее партнеры по расширению экономических возможностей коренного населения переуступили свою долю в 75,9% в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) (СП KEM) своему партнеру по совместному предприятию Ekapa Mining за денежное вознаграждение в размере около 300 млн рандов в 2018 году.

Как заявил Mining Weekly исполнительный директор Ekapa Ян Хоне (Jahn Hohne), смена названия помогает упростить структуру компании и дает возможность выделить сотрудников в семье Ekapa.

Прекратившее существование СП KEM включало в себя подземный рудник «Кимберли», обширные программы по переработке хвостов и центральную обрабатывающую установку большого объема - все это расположено в историческом центре добычи алмазов в Кимберли в Южной Африке или вокруг него.



Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished



