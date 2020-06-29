Эксклюзив
Потребность в значительных капитальных вложениях - главный тренд в деятельности алмазодобывающей отрасли в период 2021-2030 годов
О перспективах алмазной отрасли в посткризисный период с корреспондентом Rough&Polished беседует С. И. Митюхин – кандидат геолого-минералогических наук, заслуженный геолог Российской Федерации.
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08 июня 2020
Алмазодобывающая компания Kimberley Ekapa Mining переименовывается в Ekapa
Petra Diamonds и ее партнеры по расширению экономических возможностей коренного населения переуступили свою долю в 75,9% в совместном предприятии Kimberley Ekapa Mining (KEM) (СП KEM) своему партнеру по совместному предприятию Ekapa Mining за денежное вознаграждение в размере около 300 млн рандов в 2018 году.
Как заявил Mining Weekly исполнительный директор Ekapa Ян Хоне (Jahn Hohne), смена названия помогает упростить структуру компании и дает возможность выделить сотрудников в семье Ekapa.
Прекратившее существование СП KEM включало в себя подземный рудник «Кимберли», обширные программы по переработке хвостов и центральную обрабатывающую установку большого объема - все это расположено в историческом центре добычи алмазов в Кимберли в Южной Африке или вокруг него.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished