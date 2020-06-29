АЛРОСА направила на финансирование мер против коронавируса более 500 млн рублей

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Общие расходы АЛРОСА на меры по борьбе с распространением COVID-19 превысили 500 млн рублей, сообщила компания на прошлой неделе. Помощь оказывается государственным медицинским учреждениям Республики Саха (Якутия), где расположены основные производственные площадки компании.АЛРОСА поддерживает больницы в Мирном, Айхале, Ленске, Удачном, Якутске с момента объявления режима повышенной готовности в марте 2020 года. Выделенные АЛРОСА средства были направлены в том числе на приобретение медучреждениями аппаратов ИВЛ, лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты, расходных материалов, реагентов для выявления COVID-19. Компания передала в качестве благотворительной помощи в лаборатории Якутска и Мирного несколько десятков тысяч тестов на коронавирус.Аэропорты городов Мирного и Удачного оснащены всем необходимым для проверки прибывающих пассажиров.Уделяя первоочередное внимание благополучию персонала в условиях пандемии, АЛРОСА приняла целый комплекс мер, направленных на защиту и поддержку своих сотрудников. Среди них – перевод части офисного персонала на дистанционную работу, предоставление средств индивидуальной защиты для обязательного ношения, в том числе по дороге на работу и обратно, обеспечение дезсредствами для использования в течение дня. На площадках несколько раз в день осуществляется замер температуры, проводится бесплатное тестирование на антитела к COVID-19.Чтобы предотвратить завоз инфекции на отдаленные производственные площадки и обезопасить коренное население Севера, АЛРОСА организовала обсерваторы для прибывающих на вахту работников.Собственный медицинский центр АЛРОСА, который обслуживает работников компании, обеспечен всем необходимым. Компания закупила 6 мини-лабораторий экспресс-диагностики, 17 тепловизоров, выделила средства на доплату медицинскому персоналу за работу в период пандемии, а также профинансировала ряд других мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавируса.