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08 июня 2020
De Beers создала лабораторию по тестированию на Covid-19 на алмазном руднике «Венеция»
Лаборатория будет использоваться для проверки сотрудников и подрядчиков алмазного рудника на наличие коронавируса.
De Beers, вероятно, также поможет правительству Южной Африки проводить скрининг в прилегающих районах Мусина и Блуберг.
Лаборатория будет обслуживаться двумя техническими специалистами. Она оснащена прибором полимеразной цепной реакции (ПЦР) в сочетании с другим необходимым оборудованием, таким как холодильники, шкаф биобезопасности и центрифуги для увеличения производительности тестирования.
«В качестве предприятия наша первая и самая важная задача - ставить безопасность на первое место. Мы ценим здоровье и безопасность наших людей превыше всего и в равной степени привержены оказанию поддержки принимающим нас поселениям в течение этого сложного периода», - отметила в своем заявлении директор службы De Beers Group по совершенствованию управления производством Мпуми Зикалала (Mpumi Zikalala).
«Лаборатория ПЦР является одним из элементов нашего комплекса мер превентивного реагирования для поддержки борьбы с этой глобальной пандемией, благодаря чему мы надеемся расширить доступ к тестированию не только для наших сотрудников, но и для поселений в партнерстве с министерством здравоохранения страны», - сказала она.
Ожидается, что лаборатория будет проводить не менее 80 тестов в день и выдавать результаты через сутки.
Добыча алмазов компанией De Beers в Южной Африке сократилась на 65%, до 400 000 каратов, в 2019 году из-за снижения объемов добычи руды на руднике «Венеция» по мере перехода от карьерной добычи к подземной.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished