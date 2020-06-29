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08 июня 2020

Lucapa сократила кредит Equigold до 6,3 млн долларов

Сегодня
Новости
lucapa_logo.pngLucapa Diamond выделила более 10,4 млн полностью оплаченных обыкновенных акций для погашения ежеквартальных процентов и сборов, подлежащих выплате в соответствии с условиями займа от компании Equigold на сумму 15 млн долларов США.
В сообщении Lucapa Diamond говорится, что непогашенная сумма основного долга была сокращена с 15 до 6,3 млн долларов США.
Lucapa использовала кредит Equigold 2017 года для финансирования разработки второго проекта компании по добыче алмазов с высокой стоимостью - кимберлитового рудника Мотаэ (Mothae) в Лесото - производственной мощностью в 1,1 млн тонн руды в год.
Когда Lucapa брала этот кредит, она указывала, что годовая процентная ставка по нему составит 13%, а также другие сборы.
Первоначально это был трехлетний заем, который должен был быть погашен за восемь квартальных платежей, начиная с декабря 2018 года.
Однако Lucapa и Equigold изменили условия погашения кредитного соглашения в конце прошлого года, чтобы продлить срок погашения.
Последний из запланированных платежей был тогда намечен на 1 января 2022 года вместо 2020 года по первоначальному соглашению.

Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished

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