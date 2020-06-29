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01 июня 2020
Богатая алмазами Ботсвана сталкивается с дефицитом бюджета из-за пандемии коронавируса
Фото: Пит Линфорт (Pixabay)
В течение следующих двух с половиной лет богатой алмазами Ботсване потребуется около 3,4 млрд долларов США для покрытия ожидаемого дефицита бюджета и оживления экономики в результате пандемии COVID-19, сообщают средства массовой информации.
Агентство Reuters пишет, что прогнозируемая стоимость расходов по плану экономического восстановления и трансформации страны составила 1,7 млрд долларов в течение двух лет и пяти месяцев, в то время как прогнозируемый дефицит бюджета составил 1,7 млрд долларов за тот же период, что составляет в общей сложности 3,4 млрд долларов, необходимых для финансирования.
Экономика Ботсваны испытывала трудности с момента появления коронавируса, который значительно сократил продажи и экспорт алмазов в торговле с основными партнерами страны - Китаем и США.
Алмазы доминируют в качестве источника экспортных поступлений страны.
Начавшийся в марте карантин, введенный на 48 дней, также повлиял на туризм и торговлю.
Ожидается, что Ботсвана профинансирует план экономического восстановления и дефицит бюджета за счет внутренних займов, государственных сбережений и средств, накопленных за счет налогов.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished