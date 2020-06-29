Малые алмазодобывающие компании в ЮАР против продажи концессий Alexkor

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Морская добыча алмазов Фото: Alexkor

Малые алмазодобывающие компании, работающие в районе залива Александер-Бей в Южной Африке, выступили против недавно выдвинутых предложений выставить на продажу концессии испытывающей трудности государственной алмазодобывающей компании Alexkor.Издание Mining Weekly приводит заявление организации Equitable Access Campaign (EAC) («Кампания равного доступа»), в которую входят местные морские алмазодобытчики, работающие в море вблизи побережья залива Александер-Бей, о том, что активы Alexkor являются, «безусловно, стратегическими» и, «возможно, бесценны».Генеральный директор компании Sable Metals & Minerals Джеймс Аллан (James Allan) недавно посоветовал южноафриканскому правительству продать два глубоководных морских алмазных месторождения, которыми владеет Alexkor.Он сказал, что для систематической и детальной оценки концессий B и C необходимо 500 млн рандов, которых у правительства Южной Африки нет.«Эти глубоководные концессии должны быть проданы дееспособным частным предприятиям с хорошими ресурсами в качестве приоритетной меры, чтобы предотвратить повторение недавней истории Alexkor», - считает он.«Минеральные ресурсы ограничены, и после 90 лет эксплуатации, которые включали в себя хищническую добычу полезных ископаемых, а также добычу без сопутствующей тщательной разведки и плана разработки месторождения из-за нехватки финансовых ресурсов и технических возможностей, Alexkor, очевидно, сталкивается с сокращением добычи и неопределенным будущим».EAC также оспорила утверждение Аллана о том, что месторождения алмазов на берегу и в море разрабатывались в течение 90 лет и в значительной степени истощены.