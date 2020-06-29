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01 июня 2020
Малые алмазодобывающие компании в ЮАР против продажи концессий Alexkor
Морская добыча алмазов Фото: Alexkor
Малые алмазодобывающие компании, работающие в районе залива Александер-Бей в Южной Африке, выступили против недавно выдвинутых предложений выставить на продажу концессии испытывающей трудности государственной алмазодобывающей компании Alexkor.
Издание Mining Weekly приводит заявление организации Equitable Access Campaign (EAC) («Кампания равного доступа»), в которую входят местные морские алмазодобытчики, работающие в море вблизи побережья залива Александер-Бей, о том, что активы Alexkor являются, «безусловно, стратегическими» и, «возможно, бесценны».
Генеральный директор компании Sable Metals & Minerals Джеймс Аллан (James Allan) недавно посоветовал южноафриканскому правительству продать два глубоководных морских алмазных месторождения, которыми владеет Alexkor.
Он сказал, что для систематической и детальной оценки концессий B и C необходимо 500 млн рандов, которых у правительства Южной Африки нет.
«Эти глубоководные концессии должны быть проданы дееспособным частным предприятиям с хорошими ресурсами в качестве приоритетной меры, чтобы предотвратить повторение недавней истории Alexkor», - считает он.
«Минеральные ресурсы ограничены, и после 90 лет эксплуатации, которые включали в себя хищническую добычу полезных ископаемых, а также добычу без сопутствующей тщательной разведки и плана разработки месторождения из-за нехватки финансовых ресурсов и технических возможностей, Alexkor, очевидно, сталкивается с сокращением добычи и неопределенным будущим».
EAC также оспорила утверждение Аллана о том, что месторождения алмазов на берегу и в море разрабатывались в течение 90 лет и в значительной степени истощены.
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished