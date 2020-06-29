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Контрабанда алмазов из Зимбабве растет - СМИ
Исследованием было охвачено семь африканских стран с тем, чтобы установить влияние коронавируса на алмазную промышленность.
KPCSC также отметила, что наблюдается рост числа пользующихся случаем, а также криминальных игроков, заманивающих старателей в спонсорские сделки, носящие эксплуататорский характер, которые влекут за собой продажу алмазов по сильно сниженным ценам.
«Старатели в Зимбабве также указывают на то, что у постоянных покупателей больше нет денег для ведения торговли, а новые игроки вступают в дело, чтобы покупать по значительно сниженным ценам», - говорится в одной из частей документа.
«Продолжающееся сжатие формального рынка указывает на то, что незаконные участники могут запасаться добытыми старателями дешевыми алмазами, которые они надеются продать с огромной прибылью, когда сбои в международных цепочках поставок прекратятся», - отмечается в исследовании далее.
В документе подчеркивается, что алмазная промышленность в исследуемых странах сильно пострадала от пандемии коронавируса.
«Сбои ощущаются во всей цепочке поставок и не в последнюю очередь в различных африканских странах, которые зависят от этого драгоценного минерала в своем социально-экономическом развитии», - говорится в документе.
«Предприятия во всех обследованных странах - старательские, малые и крупные - были затронуты мерами, связанными с COVID-19. Экспорт почти полностью остановился».
Мэтью Няунгуа, шеф-редактор Африканского бюро Rough&Polished