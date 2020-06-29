На онлайн-аукционе Christie's бриллиант изумрудной огранки продан за $ 2,1 млн

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Фото: Christie's

Аукционный дом Christie's сообщил, что почти безупречный камень (VVS1) изумрудной огранки был продан за сумму, намного превысившую его оценочную стоимость в 2 млн долларов. В ходе двухнедельных торгов на аукцион была подана 31 заявка, и он завершился 30 июня.Бриллиант весом 28,86 карата типа IIa, цвета D, проданный за 2,1 млн долларов установил мировой рекорд по своей цене для онлайн-аукциона. Оценочная стоимость или эстимейт этого драгоценного камня при продаже через интернет-платформу «Jewels Online» составляла от 1 до 2 млн долларов.На данном аукционе Christie’s было продано 93% лотов, полностью достигших намеченной стоимости, причем 64% лотов были проданы по ценам, превысившим их высокие эстимейты. Следующая онлайн-продажа ювелирных украшений Christie's пройдет с 3 по 13 июля, и в ней будут представлены три работы дизайнера Анны Ху (Anna Hu).Рауль Кадакия (Rahul Kadakia), глава международного отдела ювелирных украшений Christie's, в связи с этим сказал: «Продажа этого исключительного бриллианта установила рекорд для драгоценных камней, продаваемых на аукционе только через Интернет, демонстрируя повысившуюся уверенность клиентов в цифровых возможностях Christie’s и платформе онлайн-продаж».