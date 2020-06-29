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01 июня 2020
Индийская алмазная промышленность может прекратить все закупки алмазов с 10 по 31 июля
Сырые алмазы Фото: DTC Botswana
Совет по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (Gem and Jewellery Export Promotion Council, GJEPC) вместе с четырьмя другими отраслевыми органами вновь обратился к участникам отрасли с призывом прекратить все закупки алмазного сырья в период с 10 по 31 июля.
По оценкам, в Индии, являющейся мировым центром огранки алмазов, скопились и находятся без движения запасы алмазов и бриллиантов на сумму около 7 млрд долларов, с тех пор как 25 марта страна была закрыта на карантин.
Отраслевые организации считают, что мораторий поможет сохранить стоимость запасов и защитить отрасль. В рамках данных рекомендаций, однако, участникам отрасли разрешено импортировать товары в период с 1 по 9 июля с тем, чтобы в дальнейшем они могли согласиться на добровольное ограничение в оставшуюся часть месяца.
По мнению торговых организаций, самодисциплина в отрасли помогла сократить запасы камней и управлять денежными потоками в то время, когда предприятия по всему миру переживают сбои.
В письме членам также говорится, что GJEPC и другие организации будут писать письма крупным алмазодобывающим компаниям, призывая к сохранению гибкости и сдержанности в ходе проведения своих сайтов и торгов.
В ограночном центре Сурата в последнее время были смягчены правила и позволено ограниченному числу сотрудников вернуться к работе, соблюдая правила строгого социального дистанцирования, однако число случаев заражения COVID-19 в последнее время резко возросло, что привело к закрытию производственных предприятий.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished