В июне De Beers и АЛРОСА зафиксировали «крайне низкие» продажи - СМИ

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Фото: DTC Botswana

По сообщениям СМИ, в июне две ведущие мировые алмазодобывающие компании De Beers и АЛРОСА зафиксировали «крайне низкие» продажи, поскольку покупатели отказались от их высоких цен на сырье.Агентство Rapaport сообщает, что покупатели предпочитали более дешевые партии сырья от более мелких поставщиков.«[Крупные горнодобытчики] хотят удерживать цены, поэтому люди не видят [стимулов] покупать, потому что сложно продавать и зарабатывать деньги, - цитирует оно неназванного сайтхолдера. - [Производители и дилеры] и так уже располагают большими запасами бриллиантов и алмазов».Утверждается, что мелкие поставщики алмазов, проводящие тендеры в Антверпене, продавали товары по ценам, которые были на 15-25% ниже, чем в феврале.De Beers и АДРОСА якобы сохранили свои цены на уровне до COVID-19, что отпугнуло покупателей.Неназванный дилер заявил, что De Beers или АЛРОСА получили бы цены на 30% ниже своих текущих уровней, если бы разместили свои ежемесячные квоты поставок на открытом рынке.«Нет никакого аппетита на сырье, поскольку фабрики [в Индии] уже месяц работают на очень, очень маленькой мощности», - говорит этот дилер.Другой сайтхолдер сказал, что продажи бриллиантов существенно не улучшились, поскольку их запасы не истощились.«У фабрик нет причин открываться, так зачем нам покупать сырье?» - сказал этот неназванный сайтхолдер.De Beers провела свой июньский сайт на прошлой неделе с ограниченным количеством просмотров в Антверпене.Сайт, согласно Rapaport, имел ориентировочную стоимость около 40 млн долларов.Продажи АЛРОСА завершились 15 июня, и ожидается, что 10 июля будут опубликованы данные за июнь.