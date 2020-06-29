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01 июня 2020
Решения в сфере роботизации от компании STPL помогают оживить алмазную отрасль
Станок полного цикла обработки алмазов компани STPL Фото: STPL
В последние несколько месяцев индийская алмазная промышленность сильно пострадала от COVID-19, и ей было трудно возобновить работу из-за отсутствия рабочих. Однако два алмазодобывающих предприятия из Гуджарата перезапустили свои подразделения, войдя в обычный режим производства, несмотря на низкую посещаемость рабочими, в полном соответствии с правилами социального дистанцирования. Обе компании используют решения в сфере роботизации от компании STPL на каждом этапе, от разметки алмазного сырья до резки и полного цикла обработки, согласно пресс-релизу STPL.
«Мы используем разработанные STPL решения в сфере автоматизации серии ROBOMATIC 2.0 с тем, чтобы можно было вывести нашу продукцию на новый уровень, даже если у нас нет достаточного количества работников на данный момент», - говорит Сайлеш Италия (Sailesh Italiya) из компании Twara Diamond в Сурате. Хасмух Какадиа (Hasmukh Kakadia) из компании Kakdiam, еще одной алмазообрабатывающей компании, базирующийся в Сурате, говорит: «Мы используем разметочную машину Robotic Planner и станок полного цикла обработки ROBOMATIC 2.0 4P для разметки и огранки алмазов. У нас более 100 роботов STPL полного цикла обработки в наших подразделениях».
Комментируя это, Рахул Гайвала (Rahul Gaywala), генеральный директор базирующейся в Сурате компании STPL, являющейся передовым поставщиком решений в области обработки алмазов, сказал: «В будущем удержать на плаву алмазную отрасль смогут только робототехника и автоматизация. Обрабатывающее предприятие, которое понимает важность цифровых решений в алмазной промышленности, сможет превзойти других в новом, более конкурентном мире. Робототехника и автоматизация обеспечивают более быстрое, более продуктивное и более качественное производство за меньшее время, на меньшей площади и с меньшим количеством работников».
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished