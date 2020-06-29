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01 июня 2020

Продажи ювелирных изделий в Гонконге в мае упали на 69,7%

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Ювелирный магазин King Fook Jewellery, Гонконг                                                     Фото: King Fook Jewellery

Продажи ювелирных изделий в Гонконге в мае упали на 69,7% в годовом исчислении, согласно последним данным Департамента статистики и переписи населения Гонконга.
Продажи ювелирных изделий, часов, а также ценных подарков снизились на 76,7% в апреле и на 75,2% в марте, поскольку многомесячная борьба города против COVID-19 ослабила потребительские настроения и опустошила розничный бизнес. С тех пор правительство ослабило правила социального дистанцирования, и все больше и больше потребителей посещают торговые районы.
С января по май продажи ювелирных изделий снизились на 67 процентов по сравнению с прошлым годом, что снова стало самым резким спадом среди всех розничных категорий. Общие продажи в мае снизились на 32,8%, а за первые пять месяцев года - на 34,8%.

Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished


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