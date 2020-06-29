Эксклюзив
Young Diamantaires: «Мы создаем инициативы в интересах алмазных сообществ во всем мире»
Группа Young Diamantaires («Молодые диамантеры») при Всемирной федерации алмазных бирж (World Federation of Diamond Bourses, WFDB) недавно объявила о запуске своего вебсайта. В течение последних четырех лет WFDB работала с молодыми членами...
29 июня 2020
Больше шансов у тех, кто реализует правильные антикризисные стратегии
Неудивительно, что в ювелирной отрасли - в связи с пандемией и кризисом - происходят самые острые дебаты о происходящем и о возможных способах выживания. О настроениях в ювелирном сообществе, о том, каким образом его представители предпочитают действовать...
22 июня 2020
Вторичный рынок бриллиантов в России до конца не сформирован, хотя перспективы его огромны
Павел Баранник - основатель и руководитель Московской геммологической лаборатории, учредитель Геммологического института, президент Moscow Diamond Club, окончил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA). Эксперт...
15 июня 2020
Йохан Эриксон: «Отрасль должна больше тратить на рекламу и маркетинг»
First Element - полностью независимая алмазная компания, зарегистрированная в Бельгии, Ботсване, ЮАР и Дубае. First Element привержена предоставлению услуг мирового класса, направленных на повышение стоимости всей цепочки поставок - от ежедневного извлечения...
08 июня 2020
Ответ африканских алмазодобытчиков на пандемию COVID-19 - последние события
Агентство Rough&Polished связалось с рядом африканских компаний, занимающихся разведкой и добычей алмазов, чтобы выяснить, как пандемия Covid-19 повлияла на их деятельность и что они делают для смягчения этого воздействия. Мы также пытались установить...
01 июня 2020
Продажи ювелирных изделий в Гонконге в мае упали на 69,7%
Ювелирный магазин King Fook Jewellery, Гонконг Фото: King Fook Jewellery
Продажи ювелирных изделий в Гонконге в мае упали на 69,7% в годовом исчислении, согласно последним данным Департамента статистики и переписи населения Гонконга.
Продажи ювелирных изделий, часов, а также ценных подарков снизились на 76,7% в апреле и на 75,2% в марте, поскольку многомесячная борьба города против COVID-19 ослабила потребительские настроения и опустошила розничный бизнес. С тех пор правительство ослабило правила социального дистанцирования, и все больше и больше потребителей посещают торговые районы.
С января по май продажи ювелирных изделий снизились на 67 процентов по сравнению с прошлым годом, что снова стало самым резким спадом среди всех розничных категорий. Общие продажи в мае снизились на 32,8%, а за первые пять месяцев года - на 34,8%.
Аруна Гаитонде, шеф-редактор Азиатского бюро Rough&Polished